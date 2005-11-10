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Inter Women, rinnovo fino al giugno 2027 per la svedese Olivia Schough
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FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto di Olivia Schough. La centrocampista svedese classe 1991 vestirà la maglia nerazzurra fino al 30 giugno 2027.
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