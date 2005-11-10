Ufficiale
Napoli Women, concluso il rapporto con il direttore generale Marco Zwingauer
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La società Napoli Women comunica la conclusione del rapporto di collaborazione con il Direttore Generale Marco Zwingauer.
Entrato a far parte del Club nel novembre 2021, Marco Zwingauer ha contribuito in maniera significativa al percorso di crescita e sviluppo della società, mettendo a disposizione competenza, professionalità e dedizione.
A lui vanno il sincero ringraziamento del Club per la professionalità, l’impegno e il lavoro svolto, insieme ai migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale e per le future sfide che lo attendono.
La società provvederà a comunicare nei prossimi giorni la nuova organizzazione e le figure che andranno a ricoprire i ruoli dirigenziali.
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