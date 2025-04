Live TMW Bologna, Italiano: "Prestazione di altissimo livello"

23.05 - E' atteso in sala stampa l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano. Il tecnico parlerà a margine del match tra Bologna e Napoli. Qui su TUTTOmercatoWEB.com vi proponiamo la diretta testuale delle sue dichiarazioni.

23.21 - Inizia la conferenza stampa di Italiano

Che cosa le dice della sua squadra questo tipo di prestazione?

"Mi dice che stiamo bene e che abbiamo fatto l'ennesima prestazione contro una squadra fortissima. A me non è dispiaciuta la squadra nemmeno nel primo tempo, abbiamo concesso una palla a Lukaku, cosa che può succedere. Nel secondo tempo, poi, la squadra mi è piaciuta tantissimo. Abbiamo sbagliato pochissimop e abbiamo fatto una prestazione di altissimo livello. Un applauso grandissimo a tutti. Questa è stata la prima di un insieme di partite difficilissime".

17 punti guadagnati da situazioni di svantaggio, che danno il senso di questa squadra. Come stanno i giocatori persi oggi? Chi li ha sostituiti ha fatto bene e questo le cnferma ancora una volta che la squadra è forte

"Ferguson nel pre partita ha sentito un fastidio al quadricipite e non ce la siamo sentita di rischiarlo. Aebischer è stato chiamato in causa poco prima dell'inizio della partita e ha fatto una grande prestazione, è stato uno dei migliori. Skorupski credo si sia fatto male sulla situazione del gol subito. Mi auguro non sia niente di grave. Per il resto stiamo bene, abbiamo la forza per correre 90 e più minuti e dobbiamo giocarcela fino alla fine. L'atteggiamento della squadra è bellissimo".

Sono tanti i tifosi che dicono che questo Bologna è il migliore si sempre. Lei se lo sente?

"Sono belle parole. Io sento grandissimo entusiasmo, grandissima euforia e questo è stato dimostrato dai 2.000 tifosi venuti a Casteldebole. Oggi sull'1-1- tutti ci spingevano ancora per vincere la partita. Su ogni pallone c'è grande partecipazione da parte di tutto lo stadio. Questo pubblico merita questa maglia sudata, le rincorse, le scivolate. Con quest atteggiamento li avremo sempre dalla nostra parte. Li ringrazio. Sul loro pensiero posso solo dire che qui sono passati grandi campioni e si sono vinte grandi coppe".

Come ha trovato questa ampiezza nel secondo tempo, fattore che ha messo in difficoltà il Napoli? Chi vede favorito tra Napoli e Inter?

"A fine primo tempo ho detto ai ragazzi che dovevamo avere la forza di tenere il Napoli nella loro metà campo, per poi provare a mettere traversoni con Miranda, Hol, Cambiaghi... Oggi lo sfogo fuori, vista la grande densità dentro, ci ha dato grandi risultati. Napoli e Inter sono due grandi squadre e lo stanno dimostrando. Vedremo alla fine perché sarà dura per tutti".

Freuler: tra pochi giorni compie 33 anni, ma sportivamente quanti anni ha? Anche oggi è cresciuto in modo incredibile

"Freuler ha un'età in cui ancora può pedalare. E' un ragazzo fantastico, che recupera in fretta la fatica, che ha grande dinamismo. E' una ragazze che trascina, un leader. Bravo lui oggi, ma bravi tutti: se cresce la prestazione dei singoli cresce sempre anche quella della squadra".

23.33 - Termina la conferenza