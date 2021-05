Bologna, Mihajlovic: "Ho altri 2 anni di contratto ma nel calcio tutto può succedere"

E' un'analisi da fine ciclo o inizia un nuovo ciclo Mihajlovic sulla panchina del Bologna? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona - gara valida per la 37esima giornata di Serie A - ha risposto così. "Aspettiamo... Ho altri due anni di contratto ma nel calcio non si sa mai quello che può succedere. Il nostro obiettivo è ancora quello di pensare a come giocheremo domani. Il mio ragionamento sugli anni in cui sono stato qui non voleva essere un ragionamento da 'fine ciclo' ma un voler dare una valutazione a questi due anni anche in confronto ad altre squadre che hanno speso molto di più. E nonostante questo non ci siamo mai fatti travolgere dalla lotta retrocessione. Tanti giocatori sono migliorati e hanno aumentato il loro valore, questo sia grazie al loro lavoro ma anche grazie al nostro coraggio di buttarli dentro. Non mi viene in mente un'altra squadra che ha fatto tutto questo in due anni e mezzo".

