Bologna, Mihajlovic non scioglie le riserve sul suo futuro: "Il mio futuro è la gara di domani..."

Soriano in settimana ha detto: 'Vogliamo che Sinisa resti'. Cosa ne pensa? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che alla vigilia della sfida contro lo Spezia, gara valida per la 31esima giornata di Serie A, ha risposto così: "Noi parliamo di futuro, ma per me il futuro è la partita di domani...".

Un presidente vicino alla squadra facilita la vita del Club?

"Un presidente è un punto di riferimento. Quando manca, è tutto più difficile da gestire. 14 mesi senza presidente è tanto tempo".

