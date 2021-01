Bologna, Mihajlovic: "Ora che tutti sono a disposizione abbiamo tante scelte di qualità"

vedi letture

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato dopo la vittoria sull'Hellas Verona sfiorando il tema mercato facendo capire di essere soddisfatto della rosa a disposizione ora che stanno recuperando i tanti infortunati: “Abbiamo diverse scelte sia per l’undici titolare sia per i cambi ora che stanno tornando tutti a disposizione. Ora non perdiamo di qualità quando effettuiamo le sostituzioni come invece accadeva qualche mese fa quando ci mancavano 6-7 giocatori ogni volta. Abbiamo tantissimi giovani di 21-22 anni che stanno crescendo".