Bologna, Mihajlovic: "Orsolini out per scelta tecnica: domani gioca Skov Olsen"

vedi letture

Sinisa Mihajlovic ha presentato la gara di domani contro il Parma, e lo ha fatto questa mattina in occasione della consueta conferenza stampa della vigilia. Eco cosa ha dichiarato l'allenatore rossoblù in vista della sfida con i crociati.

Considerando la classifica, le prossime due partite (con Parma e Benevento) possiamo considerarle decisive per parlare di futuro? Per quanto riguarda la finalizzazione, cosa può aiutare il Bologna ad essere più cinico davanti alla porta?

"Sono abituato a pensare una partita alla volta, ci aspettano due gare alla nostra portata nelle quali dobbiamo scende in campo con lo stesso atteggiamento delle scorse gare con Juve e Milan. Vogliamo migliorare e non possiamo accontentarci di fare la prestazione, servono i risultati. Domani a Parma cercheremo di fare la nostra partita mettendo in campo la nostra solita mentalità. Come ho già detto, dobbiamo fare più attenzione ai dettagli e minimizzare gli errori. Sono fiducioso".

Come procede il lavoro su Barrow punta?

"Barrow continua a lavorare e speriamo di vedere presto dei miglioramenti".

De Silvestri può essere impiegato come centrale?

"Lui ha sempre giocato sulla fascia ma per le caratteristiche e età può essere adattato come centrale. Nei momenti di costruzione del gioco è un ruolo che ricopre già. De Silvestri e Tomiyasu sono i due giocatori più duttili della difesa. Abbiamo già provato De Silvestri centrale e siccome è un ragazzo sveglio sta dando risposte positive".

C'è preoccupazione in vista delle prossime gare?

"Siamo a +7 dal Parma e + 5 dal terzultimo posto. Non siamo preoccupati, abbiamo vissuto periodi peggiori quindi bisogna guardare positivamente alle prossime sfide. Con le prestazioni messe in campo abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato perciò dobbiamo credere nel nostro percorso perché prima o poi le cose girano. Sono fiducioso nei confronti della squadra, dello staff tecnico e di tutta la società. Basta avere pazienza. Servirà lavorar e ancora sulla mentalità che per certi aspetti è più rilevante delle questioni tecnico- tattiche. Come ho già detto dobbiamo imparare a guardare i dettagli, fanno la differenza e sono quello che potrebbe premetterci di fare il salto di qualità. Se riuscissimo a conquistare sei punti nelle prossime due partite faremmo un bel salto in avanti... dipende tutto da noi".

Cosa si aspetta domani?

"Voglio vedere lo stesso approccio che abbiamo avuto con Juventus e Milan. Voglio una squadra più cinica e che si parli di più. Voglio tirare fuori il meglio dai singoli perché in questo modo cresce tutta la squadra".

Rispetto alla partita di andata, cos'è cambiato in Bologna e Parma in particolare dal punto di vista della rosa a disposizione?

"All'andata abbiamo vinto facendo una buona gara. La differenza è che noi abbiamo continuato a dimostrare la nostra qualità grazie alle prestazioni, a parte la partita con la Roma. Il Parma, invece, ha avuto maggiori difficoltà perché ci sono stati tanti cambiamenti, sia nel contesto societario che nella squadra. Sono all'inizio di un nuovo progetto. Noi siamo più avanti di loro da questo punto di vista. A livello societario si sono accorti di quanto il campionato italiano sia difficile e hanno investito molto in quest'ultima sessione di mercato".

Con l'innesto di Soumaoro e di Antov, Tomiyasu sarà impiegato con più frequenza a destra?

"Tomiyasu può fare bene tutti e quattro i ruoli difensivi. Valuteremo di partita in partita sulla base di come stanno fisicamente anche gli altri giocatori. Analizziamo il gioco gli avversari e vediamo come creargli difficoltà... Ora abbiamo l'imbarazzo della scelta".

Come ha trovato Antov?

"È appena arrivato ma ho già notato che ha grande personalità, mi piace. È un ragazzo sveglio, intelligente, e si sa adattare facilmente. In Bulgaria lo chiamano wonder kid. Dovrà ancora lavorare per adattarsi al meglio ma è un giovane che ha tutte le capacità per farlo. Qui non sarà un numero, è un giocatore di prospettiva. Prima che concludessimo la trattativa ho sentito Petrovic il quale mi ha parlato bene del ragazzo".

Un pensiero su Niang?

"Non parlo di giocatori che non alleno. Dico solo che la colpa non è nostra, ma non aggiungo altro. Sicuramente il problema è stato più dal punto di vista umano che calcistico".

Orsolini come sta? E Skov Olsen?

"Skov Olsen giocherà domani. L'infortunio lo ha fermato in un buon momento. Ora è pronto e voglio provarlo dall'inizio, merita di giocare. Credo che sia un giocatore che ha grandi margini di crescita, deve solo migliorare dal punto di vista caratteriale. Orsolini in questi giorni si è allenato e fisicamente sta bene. Sono tutti ragazzi da cui mi aspetto di più per questo è giusto intercambiarli. Riccardo domani andrà in panchina per scelta tecnica non per il problema fisico che ha accusato in settimana. Attenzione, non è una bocciatura, ma un modo per tenerli sotto pressione".

In squadra ci sono giocatori di 18 nazionalità... Quanto è rilevante la gestione psicologica del gruppo?

"È determinante ed è la parte più difficile di questo lavoro. Per ogni componente bisogna trovare la medicina giusta, sapere come motivarlo e allo stesso tempo come farsi rispettare".

Si è inventato qualcosa di nuovo per aumentare la motivazione?

"Cerchiamo sempre nuovi modi per tenere alto il livello di concentrazione ma ormai di conosciamo e non c'è bisogno di esagerare. Ogni tanto si necessario intervenire ma in generale sono tutti bravissimi ragazzi".