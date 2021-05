Bologna, Mihajlovic: "Vignato può diventare un top. Farò esordire altri giovani"

Alla vigilia della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa: "Sono rimaste quattro partite e cercheremo di prendere più punti possibile. Cercheremo anche di vedere meglio alcuni giocatori per capire se ci possono servire o meno l'anno prossimo. Qualche nuovo ragazzo potrebbe esordire, senza dimenticare il risultato. La squadra comunque ha la sua identità. Avremo poi tre partite in una settimana e abbiamo tanti diffidati e quindi qualcuno dovrà stare fuori. Non ho mai vinto contro l'Udinese da quando sono qui e voglio sfatare questo tabù. I bianconeri sono forti, non capisco come possano lottare ogni anno per la salvezza. Anni fa ho parlato con loro per andare ad allenare lì e la cosa mi piaceva, sono una bella società".

Quale futuro per Palacio?

"Deciderà lui come sempre cosa fare. Sicuramente per come si allena e si comporta dimostra meno di 39 anni, sembra un ragazzino. 39 anni però sono 39 anni, vedremo. Lui e Danilo giocano sempre, non si fanno mai male, mentre alcuni trentenni sono sempre fuori. Mi farebbe piacere se rimanesse ma deve decidere lui. Io non guardo l'età, guardo solo se uno è bravo o no. Non so comunque quante partite potrebbe giocare l'anno prossimo, questo gliel'ho detto anche l'anno scorso. Lui è sempre sicuro di giocare, poi vedremo cosa succederà. Contro la Fiorentina ha dimostrato con i tre gol e non solo di essere importante per noi. Se avessimo avuto un goleador in squadra avremmo avuto più punti".

Ha detto che proverà dei giocatori. Riuscirà nell'intento di far giocare la squadra più giovane del campionato?

"Nelle prossime 4 partite farò esordire Urbanski, un classe 2004, e Amey, del 2005. Loro due sicuramente, non so se dall'inizio o a gara in corso. Poi c'è anche Raimondo, attaccante del 2004: tutti loro si allenano con noi da un mese e mezzo e sono cresciuti molto. Hanno grandi potenzialità e margini di miglioramento. Per questo voglio farli esordire. Se guardo i nostri ragazzi giovani vedo che in tanti hanno giocato ottime partite quest'anno. Se vedo un ragazzo che potenzialmente può diventare meglio di chi gioca adesso da titolare lo faccio giocare".

Vignato giocherà domani?

"Ha dimostrato di poter giocare in tanti ruoli, anche a tutta fascia o mediano. Mi piace il fatto che possa adattarsi molto, in questo modo migliora molto giorno dopo giorno. Prima della Fiorentina ci ho parlato e mi ha detto che non aveva giocato spesso da trequartista ma gli ho spiegato che poteva farlo e che non dovevo spiegargli niente. Vedremo domani, se giocherà e dove giocherà. Per vincere servono giocatori di qualità, magari rischiando anche qualcosa in più".

Il Bologna punta tanto sui giovani. Qual è il suo obiettivo per l'anno prossimo?

"Anche quest'anno abbiamo fatto giocare tanti giovani che abbiamo valorizzato. L'obiettivo era questo, il prossimo vedremo. Intanto finiamo questo campionato".

L'Udinese ha le caratteristiche per darvi fastidio?

"Dà fastidio a tutti, anche alla Juve la settimana scorsa. Lo sappiamo. Non hanno mai preso gol da calcio d'angolo".

È contento del clima tranquillo che si respira ultimamente?

"Abbiamo preso 8 gol nelle ultime due partite ma l'espulsione ha condizionato la sfida. Contro la Fiorentina tre gol con due tiri in porta, il nostro portiere ha fatto zero parate. Quando le cose vanno così puoi fare poco. Io guardo alle reti che abbiamo fatto. Questo campionato è strano. Per come stiamo giocando meritavamo di più ma se siamo dove siamo c'è un motivo, ci è mancato qualcosa di sicuro. Potevamo fare meglio ma anche molto peggio. Pensiamo a una partita alla volta ora".

Quanto conta l'intraprendenza?

"Mi piacciono squadre che hanno fantasia, la differenza la fanno i grandi giocatori. Non sto dicendo che Vignato sia già un grande giocatore ma dove gli altri vedono un piccolo sentiero lui vede un autostrada. Può diventare un top player. Quando ha la palla deve rischiare e fare quello che vuole. Ha talento e fantasia, deve prendersi la responsabilità anche rischiando di sbagliare. Questo è il bello del calcio".

Un pensiero sul ritorno di Mourinho in Serie A.

"Sono contento perché penso che Mourinho, come Ronaldo, faccia bene al calcio italiano. Ha carisma e carattere, Roma è una piazza difficile, vedremo cosa succedere. Gli servirà anche la squadra, sono i grandi giocatori a far diventare grandi gli allenatori. Dobbiamo fare i complimenti alla proprietà della Roma, nessuno se lo aspettava. Sono convinto che farà bene, possono anche lottare per lo scudetto ma deve essere gestita bene la piazza, molto esigente e difficile. Ha le carte in regola per riuscirci, ma sarà dura".

Come sta Dijks?

"È recuperato, vedremo se domani partirà dall'inizio o entrerà a gara in corso".