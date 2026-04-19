Bologna, Pobega: "Europa? Lo dirà il campo, finché la matematica non ci condanna..."

Il centrocampista del Bologna Tommaso Pobega ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo della Juventus valevole per la 33^ giornata di Serie A.

Come si è preparata questa partita?

"L'obiettivo era resettare alcune cose e capire come affrontare al meglio la partita di oggi, non commettendo certi errori e mettendo in campo quello che sappiamo fare".

Sogno europeo?

"Finché la matematica ti dice che non ce la puoi fare più, devi lottare per fare più punti possibile. Dal campo capiremo quale sia la realtà".