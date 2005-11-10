Ufficiale
Il Bologna riscatta Sorotu Badori dal Berekum Chelsea. Ha firmato un triennale
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Proseguirà ancora al Bologna la carriera di Kwesi Sorotu Badori (18 anni), centrocampista ghanese che i rossoblù avevano acquisito nell'ultimo mercato invernale dal Berekum Chelsea, in patria, in prestito con diritto di riscatto. E i felsinei in queste ore hanno attivato l'opzione a propria disposizione.
Questa la nota ufficiale dell'avvenuto acquisto titolo definitivo da parte del club emiliano: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere esercitato l’opzione per l’acquisizione definitiva di Kwesi Sorotu Badori dal Berekum Chelsea FC: il centrocampista ha sottoscritto un contratto fino al fino al 30 giugno 2029, con opzione per la stagione successiva".
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