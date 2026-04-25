Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: Italiano cambia modulo. Out El Shaarawy, dentro El Aynaoui
E' tutto pronto al Dall'Ara per il fischio di inizio tra il Bologna e Roma, match valido per la 34^ giornata del campionato italiano di Serie A in programma a partire dalle 18:00. Queste le scelte di formazione dei due allenatori:
BOLOGNA (3-4-3): Ravaglia; Lucumì, Heggem, Helland; Joao Mario, Freuler, Ferguson, Miranda; Orsolini, Castro, Rowe.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Pobega, Moro, Zortea, Odgaard, Lykogiannis, Sohm, Cambiaghi, De Silvestri, Dominguez, Vitik, Castaldo
Allenatore: Vincenzo Italiano.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Cristante; Malen.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, Tsimikas, Venturino, Dybala, Ziolkowski, Vaz, Ghilardi, El Shaarawy, Zaragoza.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.