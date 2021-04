Bologna, Sabatini non molla Arnautovic: è lui il gancio per convincere Mihajlovic a restare

Marko Arnautovic è ormai diventato un vero e proprio chiodo fisso per il direttore del Bologna Sabatini. Il dirigente rossoblu, dopo aver fallito l'acquisto dell'attaccante austriaco a gennaio, adesso è pronto per tornare alla carica e acquistare il giocatore attualmente "bloccato" a Shanghai. Il suo eventuale arrivo sarebbe un gancio per convincere Mihajlovic a restare con ancora maggiore convinzione, considerando che in caso di programmi che non collimino con le sue ambizioni, l'addio anticipato rispetto al contratto in scadenza nel 2023, non è del tutto da escludere. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.