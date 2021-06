Bologna, Sabatini: "Sappiamo dell'interesse del Boca per Medel ma la decisione spetta a lui"

Il responsabile dell'area tecnica del Bologna Walter Sabatini ha parlato a El Deportivo del futuro di Gary Medel: "Vedremo quali saranno le valutazioni del ragazzo per il suo futuro - riporta Bolognanews.net -. La decisione di restare a Bologna spetta a lui. Abbiamo enorme rispetto per lui. Medel è un giocatore importante per il club, un ragazzo eccezionale. Ha ancora un anno di contratto con noi, ma sappiamo dell'interesse del Boca Juniors. Non sappiamo però cosa sta succedendo nei pensieri di Medel. Ci rende però molto felici che stia rendendo al meglio con la sua Nazionale: quando indossa la maglia del Cile è una furia, un tornado".