Bologna, show al Tardini. Tre gol e Parma annichilito. Doppietta di Barrow, poi Orsolini

vedi letture

Parma-Bologna 0-3

Marcatori: 12’ e 33’ Barrow, 92' Orsolini

Vincere non solo per il blasone del campanile, ma anche e soprattutto per prendere fiato e allontanare la zona retrocessione. Son questi i binari sui quali Parma e Bologna stanno affrontando il derby emiliano di questo turno di Serie A. Per conquistare la vittoria Roberto D’Aversa sceglie di cambiare: addio difesa a quattro e Parma disegnato secondo il 3-5-2. Per il Bologna invece consueto 4-2-3-1 con Barrow unico riferimento offensivo.

Barrow + Barrow - A farsi vedere per primo è il Parma al 5’ con Gervinho che tenta l’inserimento centrale per Kucka che tira dal limite trovando una deviazione in corner. La risposta del Bologna arriva al 9’ con Svanberg che tenta la conclusione dalla distanza con potenza ma con poca precisione. Al secondo tentativo i rossoblu passano. Punizione dalla trequarti di Sansone con la palla nel mezzo per la testa di Barrow che anticipa tutti di testa, compreso Sepe sul secondo palo. Al 18’ Parma che prova subito a rimettersi in carreggiata con Kucka che prova l’inserimento con azione personale trovando però la respinta in scivolata di Tomiyasu. Al 26’ è ancora l’ex Milan a farsi vedere sfruttando la sponda di Cornelius: il tiro però è debole e deviato facile preda di Skorupski. Due minuti dopo altra occasione del Parma con Brugman che impegna il portiere del Bologna al termine di un’azione manovrata da parte dei Ducali. Al 33’ però arriva il raddoppio del Bologna ancora con la firma di Musa Barrow. Il gambiano incrocia di sinistro sul secondo palo di Sepe sfruttando la combinazione di Soriano e Sansone sulla trequarti. Al 40’ altra punizione a favore del Bologna con Sansone sul punto di battuta. Pallone debole e Sepe blocca a terra. Da qui alla fine della frazione molto gioco spezzato e nessun’altra occasione. Bologna negli spogliatoi con un doppio meritatissimo vantaggio.

Bologna controlla, Parma evanescente - La ripresa inizia con Roberto D’Aversa che corre ai ripari con l’ingresso di Man al posto di Bani e Parma che passa dal 3-5-2 al 4-3-3. La prima sortita offensiva, però, è ancora una volta del Bologna sempre con Sansone che entra in area, arriva sul fondo ma viene anticipato al momento del servizio al centro. Al 47’ ancora i rossoblu in avanti. Svanberg lancia in profondità Barrow che tenta il servizio per Sansone. Il 10 prova a restituire la sfera al 99 mancando però in precisione. Sul ribaltamento di fronte Gervinho da i primi segnali di vita portandosi in zona tiro ma mancano completamente il bersaglio. Al 55’ altri due cambi per il Parma: fuori Cornelius e Brugman, dentro Zirkzee e Cyprien. Al 58’ arriva la più nitida occasione del Parma: cross dalla trequarti di Conti in area e Gagliolo che in scivolata dal versante opposto incrocia il tiro mandando il pallone fuori di pochissimo contrastato bene da Skov Olsen. Al 62’ Bologna vicino al terzo gol: azione nasce da Soriano per Barrow che prova a restituire il favore a Sansone in termini di assist ma il tiro del dieci finisce sul fondo. Al 66’ tocca al Bologna effettuare dei cambi: fuori Svanberg, Sansone e Skov Olsen e dentro Dominguez, Vignato e Orsolini. Al 70’ poi è la voglia di Mihaila al posto di uno spento Kurtic. Ed è proprio il 28 ducale all’80 a tentare una bella conclusione a girare che Skorupski devia. All’81’ Palacio al posto di Barrow ed Hernani al posto di Kurtic. Sul finire del match due buoni spunti di Zirkzee che meriterebbero maggior fortuna, soprattutto quella che vede la conclusione di Mihaila a tu per tu con Skorupski finire alta sulla traversa. Al 92’ però arriva il tris del Bologna con Orsolini che batte Sepe su assist di Soriano a conclusione di un contropiede contro un Parma completamente sbilanciato. La gara si chiude qui: match comandato dall’inizio alla fine dal Bologna che sale a quota 23 punti scavalcando Fiorentina e Spezia. Parma invece sempre più giù: appena 13 punti in 21 partite e penultimo posto in classifica confermato.