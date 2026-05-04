Bonazzoli sblocca la sfida dello "Zini": Cremonese avanti sulla Lazio al 29'
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Cremonese avanti sulla Lazio dopo 29 minuti. Botta dalla distanza di Bonazzoli sul quale Motta è incerto e il pallone si infila sul suo palo. Con questo risultato i grigiorossi riaprono nuovamente la corsa salvezza.
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