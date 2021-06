Boniek ricorda Boniperti: "Che duetti fra lui e Platini, gli consigliò anche il dietologo"

Intervistato da La Repubblica, l'ex bianconero Zbigniew Boniek ha speso parole importante per Giampiero Boniperti, ex calciatore e dirigente della Juve scomparso in queste ore. Un grande conoscitore di calcio ma anche un grande motivatore: "Quando ci parlavi aveva sempre qualche suggerimento da darti, con pensieri a cui non avevi pensato". Si passa poi agli aneddoti: "Dieci anni fa incontrò Platini a una cerimonia. Gli andò incontro e gli disse davanti a tante persone: 'Accidente Michel, come sei ingrassato. Se vieni in Italia ti porto dal mio dietologo'. E Michel gli rispose: 'Va bene presidente, ma prima ti porto io dal mio neurologo'. Sorrisero molto entrambi". Boniek racconta di non aver mai avuto delle vere e proprie discussioni ma la figura di Boniperti era di quelle importanti: "Avevamo quasi paura. Al primo anno le cose non andavano bene e mi chiamò con Platini nel suo ufficio. Aveva elencato i problemi su una lavagna. Platini gira la lavagna e gli dice: se toglie questo, cambi sistema, mi fai giocare qui, vedrai. E così fu: Michel segnò 16 gol".