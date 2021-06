Bonucci: "Con l'Italia ho ritrovato l'entusiasmo che in questa stagione alla Juve è mancato"

L'Europeo come riscatto per la stagione di Leonardo Bonucci dopo la stagione alla Juventus? Risponde il difensore bianconero dal media centre di Casa Azzurri a Coverciano. Sull'Europeo come riscatto per Bonucci "Non vedevo l'ora di tornare. Farlo mi ha dato entusiasmo: a Torino abbiamo fatto fatica a mantenerlo per i risultati che sono arrivati e non arrivati. Abbiamo però portato a casa gli obiettivi minimi, due trofei e la qualificazione Champions. Ci sono stati problemi come possono capitare a tutti ma va dato a Pirlo merito, di aver gestito tanti campioni nello spogliatoio. Tornare qui mi ha fatto sentire giovane, con entusiasmo e voglia. Per me dopo il Covid, l'ultimo mese e mezzo è stato difficile ma mi sono risentito di nuovo me stesso in questa settimana. Se mi sento me stesso, posso dare il mio contributo".