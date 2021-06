Borini: "Locatelli farà bene ovunque andrà. Euro 2020? Francia favorita"

Fabio Borini, ex attaccante di Roma e Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Locatelli ha iniziato un ottimo Europeo, non pensava di essere così protagonista ma l'ho visto subito sicuro. Al Milan era alle prime armi ma si vedeva che aveva molta personalità. Non si abbatte dopo un errore, è testardo e vuole sempre fare meglio. Qualsiasi sarà la sua strada farà bene di sicuro".

Sceglierebbe Locatelli o Verrarri contro l'Austria?

"Forse Locatelli, visto che Verratti è rientrato solo nell'ultima gara contro il Galles. Mancini farà la scelta giusta, senza dubbio".

Chi è la favorita per l'Europeo?

"La Francia con Benzema può ancora vincere. Può fare gol in qualsiasi maniera, viene sempre sottovalutato ma segna con regolarità da anni, almeno 30 gol. Loro sono i favoriti, si parla molto dell'Inghilterra poi ma non gioca un calcio entusiasmante. Il campionato inglese è sempre ad alta intensità, ci sono tante partite e quando arrivi a fine giugno è logico che questa intensità cali. Insieme all'Italia è l'unica Nazionale a non aver subito gol. Questo è importante".