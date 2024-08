Boulaye Dia è della Lazio. Prestito biennale e obbligo di riscatto condizionato: i dettagli

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo biennale, con obbligo di riscatto al verificarsi di alcune particolari condizioni sportive, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Boulaye Dia dall’Unione Sportiva Salernitana 1919. L'attaccante senegalese, che indosserà la maglia numero 19, ha firmato un contratto quadriennale". Questo il comunicato ufficiale con cui la Lazio annuncia l'arrivo dell'attaccante dalla Salernitana.

