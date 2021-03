Brahim Diaz convince il Milan e Pioli. Possibile rinnovo del prestito col Real Madrid

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul possibile futuro di alcuni giocatori della rosa del Milan che sono in prestito fino al termine di questa stagione, tra cui Brahim Diaz. Il giovane trequartista spagnolo piace tanto alla dirigenza milanista e anche a mister Pioli, anche se in questa sua prima stagione in Italia ha pagato parecchio l’impatto fisico con il nostro campionato. Diaz è però molto stimato a Milanello e per questo non è escluso che il Milan possa riprenderlo in prestito per un'altra stagione, soprattutto se il Real Madrid non dovesse assicuragli un minutaggio importante.