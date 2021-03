Branca: "Lavorare a Firenze è stimolante. Pronto a tornare? Cerco un progetto serio"

L'ex direttore sportivo dell'Inter, Marco Branca, ha parlato a Radio Bruno Toscana affrontando l'argomento relativo al momento difficile della Fiorentina: "Ci sono stagioni che si possono trasformare per molti motivi, il calcio è da sempre una bestia da prendere con le molle, la parte più importante è sempre la gestione quotidiana e avere la fortuna di non essere privati dei giocatori fondamentali quando la squadra sta crescendo. Sta a chi vive la realtà tutti i giorni cogliere gli aspetti da stimolare e quelli da calmierare, per dare le motivazioni giuste all'ambiente. Si deve saper gestire ogni momento, compreso quello delle vittorie. Lavorare a Firenze non credo sia complicato ma stimolante, per chi fa il mestiere del calcio è meglio vivere una città passionale e polemica, capace di grandi entusiasmi e di grandi critiche: tutto questo va metabolizzato, bisogna capire la fame che c'è di calcio. Ok, ci sono punti di vista più polemici ma questo è per passione".

Un dirigente in scadenza è delegittimato?

"Chi è nel mondo del calcio deve pensare alla prossima partita e programmare il futuro qualora porti buoni risultati. Parliamo di professionisti, faranno tutte le previsioni del caso pur concentrandosi sul lavoro quotidiano".

Cosa cerca nel suo futuro?

"Un progetto che sia stimolante, per me è troppo importante il livello che si mette sugli obiettivi".