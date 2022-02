Branca: "Tifosi, curva, colori e accoglienza: Mourinho si sentirà a casa stasera contro l'Inter"

Marco Branca, direttore sportivo dell'Inter ai tempi del Triplete, ha parlato a Tuttosport del ritorno a San Siro di Josè Mourinho questa sera contro l'Inter, la prima volta da avversario: "Sicuramente sentirà emozione nel vedere quei colori, quelle maglie. Dall'altra, darà concentratissimo sulla sua Roma. Mou si immerge totalmente nell'avventura che vive. Forse sarà facilitato dal fatto che dell'Inter di quel tempo ci sono solo Ausilio e Zanetti. Mou sarà emozionato per i tifosi, per la curva, per i colori. Sarà accolto come ben merita, tutto gli farà piacere. Si sentirà a casa, insomma. Ma dopo un secondo, testa alla gara".