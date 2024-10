Live TMW Brugge, Hayen: "De Cuyper al Milan? Ogni giocatore ha una certa ambizione"

Nicky Hayen, allenatore del Club Brugge, è in conferenza stampa dalla pancia di San Siro per presentare la sfida di domani contro il Milan, valida per la terza giornata di Champions League.

Segui in diretta le dichiarazioni dell'allenatore del Club Brugge con il live testuale su TMW.

Conosce i precedenti?

"Ventun anni fa non siamo stati battuti qui e vogliamo continuare la tradizione".

Chi la preoccupa del Milan?

"Non parlo di individualità, ma ci sono grandi pericoli. Hanno grande qualità e non l'hanno ancora dimostrata tutta. Ci aspettiamo una grande pressione in avanti. Loro sono in crescita, ci aspettiamo un livello più alto".

Domani sceglierà giocatori più esperti?

"Abbiamo una grande rosa, vediamo chi è più in forma".

Fonseca ha dato la formazione... Lei ce la dà?

"Noi abbiamo fatto i compiti a casa".

Come evitare la sconfitta domani?

"Devi essere concentrato, senza distrazioni per lo stadio, molto pazienti. Vogliono sfidarci trovando spazi e noi non dobbiamo cadere in quella trappola. Noi dobbiamo fare il nostro gioco come contro il Dortmund. Dobbiamo continuare sulla nostra strada, i giocatori hanno bisogno di fiducia".

Riuscirete ad essere concentrati per 90 minuti?

"Dobbiamo tentare di mettere in pratica ciò che abbiamo preparato, poi dipenderà anche dal Milan".

Si è parlato di Milan su De Cuyper...

"Ogni giocatore ha una certa ambizione e vuole progredire nella sua carriera. Lui ha molta qualità, vedremo in futuro. Lui è molto importante per me. È molto importante intanto che rispetti le nostre attese, poi vediamo se troverà il suo spazio in un altro club in futuro".

Giocherà Skov Olsen?

"Tutti i miei giocatori possono giocare domani, Skov Olsen compreso".

Termina qui la conferenza.