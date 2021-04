Bruno Fernandes non ha pietà: Roma subito sotto 1-0 a Manchester, il portoghese apre le danze

Bruno Fernandes non ha pietà e porta subito in vantaggio il Manchester United. 1-0 all’Old Trafford, Roma sotto dopo aver iniziato la gara con il KO di Veretout. Bellissima rete: nasce tutto da uno slalom di Pogba che porta a spasso tre avversari e imbuca per Cavani. Filtrante di prima per il portoghese, delizioso colpo sotto a battere Pau Lopez in uscita.