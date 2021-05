Buffon e il futuro: "Ho bisogno di venti giorni per mettere a fuoco le proposte"

vedi letture

"Il futuro? La verità è che ho bisogno di avere venti giorni per poter analizzare tutte le proposte che ho ricevuto, metterle a fuoco e capire se ce n'è una più delle altre che mi dà quell'entusiasmo, quel desiderio e quella voglia di sognare ancora che merito prolungando la mia carriera". Parla così Gianluigi Buffon, nell'intervista a Sky Sport: "Questa è stata un'annata complicata, lunghissima, siamo partiti a maggio del 2020 senza mai fermarci, giocando ogni tre giorni. Moltissimi, anche i più giovani, incominciano a dare segni di cedimento in quanto a energie. Obiettivamente è stato tutto più complicato del solito, quindi ho bisogno anche io di andare in vacanza e di avere quindici giorni nei quali riposare, e quando il serbatoio delle energie risalirà, poi allora si potranno prendere in considerazione tutte le opportunità del caso. È una cosa che va vagliata bene, per rispetto di me stesso e della mia storia, e perché non sono abituato e non voglio fare brutte figure. Se dovessi continuare da qualche parte è perché sarò fermamente convinto di poter performare ancora come uno dei migliori portieri del mondo e vincere qualcosa, o avere la speranza di farlo. Se non dovessi sentire tutto questo sarà il momento di farsi da parte. Non devo aggiungere nient'altro alla mia carriera perché mi sento già abbastanza appagato. Non ho vinto tutto quello che volevo, ma ho anche avuto dei grandi avversari".