Buffon: "Lo Scudetto dell'Inter non mi ha sorpreso perché conosco perfettamente Conte"

Nel corso della sua lunga intervista a GQ, Gigi Buffon ha parlato anche dello Scudetto che l'Inter ha strappato alla Juventus dopo 9 anni di successi bianconeri: "Lo scudetto dell'Inter non mi ha stupito, perché conosco alla perfezione Antonio Conte e il suo credo. Nel momento in cui un giocatore decide di seguirlo con convinzione, e non credo che ci sia altra scelta perché o lo segui con convinzione o sei fuori dal progetto (ride, ndr), in un periodo lungo come i dieci mesi del campionato hai tante possibilità per poter vincere, e la conferma l'abbiamo avuta".