Buffon out, Pirlo: "Aspettiamo tampone di Szczesny. Altrimenti pronto Pinsoglio"

Nel corso dell'odierna conferenza stampa, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato anche della situazione della porta bianconera in vista del derby col Torino. Con Gigi Buffon squalificato e Szczesny in attesa del tampone, Pirlo ha confermato la possibilità di impiego per Carlo Pinsoglio: "Non ce l'aspettavamo più per Gigi ma è arrivata anche quella. Szczesny aspettiamo il tampone, altrimenti c'è pronto Pinsoglio".

