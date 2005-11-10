Buon compleanno Atalanta, a Bergamo la festa dei tifosi per i 119 anni del club: le immagini

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Buon compleanno Atalanta, a Bergamo la festa dei tifosi per i 119 anni del club: le immaginiTMW
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 19:45Serie A
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17.10.2026 19:45Serie A
I tifosi della Dea si sono dati appuntamento sotto la Curva Nord per avviare un corteo fino a Città Alta, colorando la serata di nerazzurro.
Bergamo in festa. Per il 119° compleanno dell'Atalanta i tifosi nerazzurri si sono dati infatti appuntamento sotto la Curva Nord per avviare un corteo fino a Città Alta, colorando la serata di nerazzurro tra bandiere, canti, torce e tanto amore per la Dea. In calce le immagini dei festeggiamenti realizzate dall'inviato di TMW.
Intanto, tornando all'attualità, domani la squadra di mister Sarri sarà impegnata nel big match in trasferta col Milan di Ruben Amorim, valido per il settimo turno di Serie A.
Fonte: Da Bergamo, Filippo Davide Di Santo
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