C'è anche la Roma su Kalajdzic dello Stoccarda. Sfida a Conte e al Bayern Monaco

Bundesliga, Serie A e Premier League. Sono questi i campionati dai quali sono arrivati interessamenti per Sasa Kalajdzic dello Stoccarda. Stando a quanto riportato da Kicker, infatti, il centravanti austriaco difficilmente rimarrà nel suo attuale club oltre la prossima estate, anche in virtù di un contratto in scadenza nel giugno 2023.

Le ipotesi - Sul classe 1997, scrive ancora il media tedesco, sono così emersi gli interessamenti di alcuni club di primo piano come Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lispia, Tottenham, West Ham e Roma.

Qual è la valutazione? - Sul fronte del valore del cartellino, infine, si parla di una cifra inferiore a quella di 20 milioni di euro inizialmente fissata dallo Stoccarda. Principalmente perché ogni possibile dialogo sul fronte rinnovo non ha avuto futuro.