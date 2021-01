C'è equilibrio al Mapei Stadium. Al 45esimo una sola grande occasione: Juve-Napoli 0-0

Sostanziale equilibrio, tante potenziali occasioni e una sola vera parata, realizzata da Szczesny poco prima della mezz'ora. E' finito 0-0 il primo tempo di Juventus-Napoli, partita in scena al Mapei Stadium che questa sera assegnerà la 33esima Supercoppa Italiana.

Con Cuadrado recuperato in extremis e McKennie, Arthur e Kulusevski dal primo minuto, la squadra di Pirlo rispetto a domenica sera è scesa in campo con ben altro piglio. Più aggressiva, più organizzata, e quindi più potenzialmente pericolosa. La difesa del Napoli fin qui ha però neutralizzato bene Cristiano Ronaldo e compagni e ha concesso solo un tiro al limite dell'area ad Arthur, che non ha centrato lo specchio della porta.

Possesso palla sostanzialmente equilibrato. Ma il Napoli rispetto ai bianconeri ha provato a giocare più in ripartenza, ha provato a innescare Insigne e Lozano, l'unico che fin qui è riuscito davvero a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Al 28esimo, infatti, la prima grande occasione della partita. E' stato bravo Demme a inserirsi su un passaggio di Insigne e a servire coi tempo giusti Lozano, che in tuffo di testa ha anticipato il diretto marcatore ma ha trovatp sulla sua strada uno strepitoso Szczesny.

Dopo l'occasione di Lozano la partita è tornata a scorrere sul filo dell'equilibrio. Al 40esimo conclusione di Cristiano Ronaldo di poco sopra la traversa, ma le difese fin qui stanno avendo il sopravvento: al 45esimo è 0-0.