TMW C'è una Juventus con Bremer (da Scudetto) e un'altra senza: occhio alla clausola

La media punti della Juventus con Bremer in campo è quella di una squadra in lotta per il titolo. Nelle ventuno partite col centrale brasiliano abile e arruolabile e quindi nell'undici titolare, la squadra bianconera ha conquistato 14 vittorie, cinque pareggi e due sconfitte. Quarantasette punti in ventuno partite, la media di 2.24 punti a partita. Una media di pochissimo inferiore a quella dell'Inter (2.34) che a sei giornate dalla fine del campionato ha già messo le mani sullo Scudetto. Difensore straordinario ma troppo spesso indisponibile, Bremer quest'anno ha saltato per infortunio una decina di parte e quando non c'è stato la media punti della Juve è clamorosamente crollata.

Andò peggio nella scorsa stagione, un grave infortunio dopo sei giornate che condizionò pesantemente sul cammino di Thiago Motta. Lo ha recentemente ricordato anche Dario Canovi: "Arrivato con grandi aspettative dopo l’ottimo lavoro al Bologna, ha iniziato con un avvio promettente (vittoria per 3-0 contro il Como, ndr), ma la squadra è presto incappata in una lunga serie di pareggi, scarsa incisività offensiva e fragilità difensiva, soprattutto dopo gli infortuni di giocatori chiave come Bremer".

Bremer dalla Juventus è considerato un pilastro della squadra che verrà, ha un contratto valido fino al 30 giugno 2029 ed è anche uno dei giocatori più pagati della rosa. Il centrale brasiliano è però anche uno dei centrali più seguiti dai top club di Premier League e in estate la decisione sul suo futuro sarà solo nelle sue mani in virtù di una clausola risolutoria tutt'altro che inaccessibile per i più importanti club inglesi: per strapparlo alla Juventus senza passare da una trattativa, servirà pagare 54 milioni di euro. Una cifra non banale per un giocatore di 29 anni. Per un calciatore che s'è più volte fermato per infortunio, ma che quando è in campo fa la differenza come nessun altro difensore centrale della Serie A.