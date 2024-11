Cabal ko, alla Juventus un indennizzo di 1,7 milioni dalla FIFA. Ma solo a guarigione avvenuta

Juan Cabal si è rotto il crociato anteriore del ginocchio sinistro: l’esito degli esami, a cui il terzino colombiano si è sottoposto ieri al JMedical, non dà scampo. Per il bianconero, che si era fatto male lunedì nel primo allenamento con la Colombia nel ritiro in Argentina, stagione finita e un film già vissuto poco più di un mese fa con Bremer.

E Cabal - sottolinea Tuttosport - dovrebbe seguire la stessa trafila del brasiliano affidandosi al medesimo chirurgo ortopedico, il dottor Sonnery-Cottet, che lavora a Lione ed è specializzato nella gestione delle lesioni ai legamenti del ginocchio. L’intervento non sarà a breve: bisogna aspettare che il ginocchio si sgonfi. Indicativamente entro la prossima settimana Cabal dovrebbe essere operato e poi inizierà la lunga fase di riabilitazione.

Minima consolazione per la Juventus l’indennizzo che arriverà dalla FIFA: il Club Protection Programme fornisce un risarcimento ai club nel caso in cui i giocatori subiscano un infortunio, in allenamento o durante la partita, quando vengono convocati in Nazionale. Ma la somma, all’incirca 1,7 milioni calcolando l’ingaggio di Cabal (2,5 milioni lordi), la franchigia di un mese e un ritorno ai primi di agosto, sarà versata soltanto a guarigione avvenuta e non aiuterà il club nel mercato di gennaio.