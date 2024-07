Cabal si avvicina all'Inter: accordo tra i nerazzurri e l'Hellas, manca il sì di Oaktree

Juan Cabal si avvicina ancora di più all'Inter. Nella giornata di oggi vi abbiamo raccontato della posizione di vantaggio dei nerazzurri rispetto alla concorrenza, che vede in corsa anche la Juventus, e nelle ultime ore, secondo quanto riportato da Sky Sport, la dirigenza del club campione d'Italia ha trovato di fatto l'accordo con il calciatore, in attesa di intavolare definitivamente la trattativa con l'Hellas Verona. Per affondare definitivamente il colpo Marotta e Ausilio aspettano il sì definitivo di Oaktree, che deve dare il via libera all'operazione, per arrivare alla fumata bianca.

L'Hellas Verona chiede circa 10 milioni per il suo difensore, ma come visto già in altre circostanze è possibile avere - almeno parzialmente - uno sconto. Così è possibile che per una cifra fra gli 8 e i 9 milioni ci sia il via libera, anche perché Cabal è stato pagato 3,5 milioni di euro due estati fa, dunque sarà un'altra plusvalenza più che discreta da parte dell'Hellas in questa estate dopo quella per Noslin.

Cabal andrebbe a firmare un contratto quadriennale con opzione per un'ulteriore stagione, con uno stipendio che andrebbe a sforare il milione di euro, intorno agli 1,2. Quasi tre volte rispetto a quanto percepito al Verona nelle ultime due annate.