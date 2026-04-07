Cagliari, allenamento personalizzato per Pavoletti. Continua il ritiro per i rossoblù
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Nel ritiro del CRAI Sport Center il Cagliari prosegue la preparazione al match di sabato 11 aprile, quando all’Unipol Domus i rossoblù sfideranno la Cremonese, anticipo della 32ª giornata di serie A.
Agli ordini di mister Pisacane, coadiuvato dal suo staff, il gruppo ha svolto delle esercitazioni in palestra dedicate allo sviluppo della forza; poi in campo serie di possessi con giochi di posizione e delle partitelle giocate su spazi ridotti. Personalizzato per Leonardo Pavoletti.
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