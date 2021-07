Cagliari, caccia al terzino: piace Abdu Conté della Moreirense

vedi letture

Il Cagliari non molla Abdu Conté. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, il club di Giulini starebbe seguendo con attenzione il terzino sinistro con doppio passaporto portoghese e guineano. Classe '98, in forza alla Moreirense in Serie A portoghese, nell'ultima stagione ha collezionato 23 presenze.