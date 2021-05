Cagliari, Capozucca: "Nainggolan sarà un tormentone, l'Inter non ci viene incontro..."

Quale sarà il futuro di Radja Nainggolan? Sarà un tormentone anche quest'anno? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Stefano Capozucca, direttore sportivo del Cagliari che ha risposto così: "Il tormentone di Radja ci sarà, ieri mi sono incontrato con l'Inter: non ci pensano minimamente a venire incontro alle esigenze del Cagliari. E' una situazione di difficoltà per il giocatore e per la Società. E' stato un giocatore fondamentale per questa salvezza".

Dopo aver chiuso la porta a una permanenza di Rugani, Capozucca ha poi parlato del futuro di Diego Godin: "Godin rimane, ma nel prossimo mercato non potremo permetterci un investimento a livello di ingaggio come il suo. Se dovesse essere ceduto la sua cifra verrà reinvestita per prendere altri giocatori".