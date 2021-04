Cagliari-Hellas Verona, i convocati di Juric: sono sette gli indisponibili gialloblu

Il tecnico del Verona Ivan Juric ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di campionato contro il Cagliari di questo pomeriggio. Non saranno della partita lo squalificato Dawidowicz, e gli infortunati Cetin (trauma contusivo al polpaccio sinistro), Favilli (postumi distrattivi al muscolo adduttore della coscia destra), Kalinic (recuperato, ma non ancora in condizione), Gunter, Vieira e Benassi.

Portieri: Silvestri, Berardi, Pandur.

Difensori: Dimarco, Faraoni, Lovato, Udogie, Ceccherini, Magnani, Amione.

Centrocampisti: Veloso, Barak, Lazovic, Ilic, Ruegg, Zaccagni, Sturaro, Bessa, Tameze.

Attaccanti: Salcedo, Colley, Lasagna.