Cagliari, idea Fazzini per il centrocampo: c'è da superare la concorrenza dal Parma

Cagliari molto attivo in questa fase di mercato, sia in entrata che in uscita. Nella giornata di ieri è stato definito l'acquisto di Alessandro Romano, mentre sul fronte partenze Gianluca Gaetano pare essere molto vicino a firmare con l'Atalanta. Serve dunque un sostituto, che possa giostrare sia a centrocampo che sulla trequarti.

La dirigenza rossoblù ha già in mente il nome ideale per colmare questa lacuna. Si tratta di Jacopo Fazzini, reduce da una stagione con più ombre che luci con la maglia della Fiorentina. Molto stimato dal nuovo ds cagliaritano Pietro Accardi, Fazzini cerca un un club in cui giocare con continuità e riscattarsi. Su di lui, oltre ai sardi, c'è anche il Parma.

Nella scorsa stagione a Firenze ha collezionato 32 presenze tra tutte le competizioni, mettendo a referto appena 1 assist (in Conference League) e non riuscendo mai ad andare a segno. Dopo un buon inizio, ha trovato sempre meno spazio soprattutto con l'arrivo in panchina di Vanoli al posto di Pioli. Nella seconda parte di stagione è finito ai margini, giocando raramente e quasi sempre a partita in corso.