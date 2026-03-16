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Jacopo Fazzini, destinato alla Lazio a gennaio 2025. E finito alla Fiorentina sei mesi dopo

Jacopo Fazzini, destinato alla Lazio a gennaio 2025. E finito alla Fiorentina sei mesi dopoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2026
Andrea Losapio
Oggi alle 05:00Nato Oggi...
Andrea Losapio

Jacopo Fazzini è entrato all'interno di un caso di calciomercato nell'inverno del 2025. Perché la sua situazione sembrava abbastanza lineare, con l'Empoli che era pronto a cederlo e la Lazio ad accoglierlo. Tredici milioni di euro di valutazione che i biancocelesti erano intenzionati a spendere. Cosa è andato storto?

Fazzini non voleva salutare in direzione Roma. Probabilmente per concludere la sua prima stagione da titolare assoluto in azzurro, con gli stessi toscani che stavano avendo una discreta annata. Poi è arrivata l'involuzione totale, tanto da finire (quasi incredibilmente) nelle ultime tre, con la retrocessione che si è materializzata inaspettatamente. A quel punto la cessione era inevitabile e Fazzini, avendo buon mercato, ha potuto scegliere di non muoversi molto più lontano da casa sua, Viareggio, firmando poi con la Fiorentina.

Un paio di settimane fa ha commentato la propria situazione, parlando anche di quello che verrà. Io adesso sto bene, mi sono ripreso al 100%, ho avuto un po' di mesi particolari e un problema alla caviglia che mi portavo dietro da tanto. Ora voglio tornare ad aiutare la squadra. Ho cinque anni di contratto con la Fiorentina, la mia volontà è sempre stata quella di rimanere, ovviamente compatibilmente con l'opportunità di giocare. Per me è un onore indossare questa maglia". Jacopo Fazzini compie 23 anni.

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