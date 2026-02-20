Cagliari-Lazio, i convocati di Pisacane: out Folorunsho e Gaetano, c'è Mina
Come preannunciato da Fabio Pisacane ci sono Mina e Mazzitelli fra i giocatori convocati per la sfida in programma domani contro la Lazio, mentre rimangono fuori Folorunsho e Gaetano. Presente anche Kilicsoy, pur se non al meglio come spiegato dal tecnico nella conferenza stampa di presentazione della sfida. Vediamo di seguito la lista dei giocatori convocati.
I convocati del Cagliari:
Portieri: Caprile, Sherri, Ciocci
Difensori: Palestra, Idrissi, Rodriguez, Raterink, Dossena, Mina, Zappa, Ze Pedro, Obert
Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Sulemana, Liteta
Attaccanti: Kiliçsoy, Albarracin, Pavoletti, Mendy, Trepy, Esposito
