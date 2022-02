Cagliari-Napoli, Spalletti perde pezzi: colpo alla testa per Di Lorenzo, entra Malcuit

Il Napoli perde un altro pezzo dopo 27 minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Cagliari. Di Lorenzo ha subito un colpo alla testa in un contrasto aereo con Altare, poi si è accasciato a terra. Dopo aver provato a rientrare però ha dovuto chiedere il cambio costringendo Spalletti a mandare in campo Malcuit, che fino ad oggi ha giocato poco più di 100 minuti in stagione.