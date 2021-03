Cagliari, Semplici: "Ci siamo esposti alla bravura della Juve, c'è tanto da migliorare"

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha analizzato così il ko per 3-1 contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo concesso troppe ripartenze, ci siamo esposti alla loro bravura: ogni volta che ripartivano, non avevamo le giuste distanze tra i reparti. La mia squadra per salvarsi deve avere un altro atteggiamento, mi assumo le colpe di questo ko: oltre ai meriti della Juve, oggi ci abbiamo messo del nostro. Nella ripresa c’è stata una reazione, ma bisogna migliorare tanto”.

Il contatto Cragno-Ronaldo?

“Non voglio parlare dell’arbitraggio, vado avanti per la mia strada e lavoro per migliorare la mia squadra”.

Non avete previsto una Juve doppiamente rabbiosa?

“Lo sapevamo, ma noi volevamo provare a fare la gara per lasciargli meno possibile la possibilità di palleggiare. Una squadra come la nostra non può permettersi di concedere così tante ripartenze…”