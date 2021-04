Cagliari, Semplici: "Facciamo la corsa su noi stessi, non sul Torino. Domani non è da dentro o fuori"

vedi letture

Il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, ha parlato anche della corsa salvezza, con il Torino staccato di un punto in classifica: "Facciamo la corsa solo su noi stessi: ora si passa dal normalizzatore all'incazzatore, passatemi il termine. Bisogna buttare il cuore oltre l'ostacolo, bisogna sentire la responsabilità e l'orgoglio di poter uscire da questa situazione. Sta a me far sì che i ragazzi scendano in campo con il giusto desiderio di rivalsa, perché hanno grandi doti nelle loro corde. Domani non è da dentro o fuori, ma sicuramente bisognerà fare risultato".