Cagliari, Semplici: "Questa vittoria ci dia lo slancio per inseguire il nostro obiettivo"

In conferenza stampa mister Leonardo Semplici commenta la vittoria del suo Cagliari contro l’Udinese al Dacia Arena di Udine.



Il gol partita è arrivato nella ripresa, ma è stato veramente un bel primo tempo:

“Devo fare i complimenti alla squadra, mi hanno dimostrato che possiamo arrivare all’obiettivo anche se la strada è ancora in salita. Venire su un campo così difficile, dove tante big non hanno vinto, e fare una partita con questa personalità non era semplice. Nella ripresa abbiamo perso qualche metro come ci si poteva aspettare, ma abbiamo avuto il coraggio di fare la gara anche fuori casa, dev’essere un punto importante che ci permetta di arrivare ai punti necessari per l’obiettivo”.

Continua la corsa su chi sta davanti a voi in classifica:

“La corsa non l’ho mai fatta su squadre avversarie ma solo sul Cagliari. Giocando così possiamo insidiare altre squadre, ma non dobbiamo concentrarci su questo aspetto ma fare risultati, solo così potremo coinvolgere altre squadre. Vincere qui ci deve dare convinzione, ma ad oggi resta il fatto che non saremmo salvi. La strada è lunga e corta allo stesso tempo, mi sembra che dal mio arrivo i ragazzi stiano facendo passi avanti di mentalità. Abbiamo fiducia, leggendo la formazioni vedi che ci sono buone qualità tecniche, conoscendoli meglio sto capendo anche le loro qualità umane, continuiamo a lavorare con grande passione per raggiungere un obiettivo che resta difficile, ma il successo deve darci la forza di lottare”.

Cos’è cambiato?

“I ragazzi stanno iniziando a tirare fuori certe qualità, è chiaro che quando un allenatore subentra serve tempo per far emergere certi valori. Spesso i ragazzi pensavano magari potesse risolverla il singolo, ora si stanno rendendo conto delle difficoltà che abbiamo e stiamo tirando fuori la giusta mentalità”.