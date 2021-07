Cagliari, si raffredda la pista che porta a Sabiri. Ma il club sardo non si sfila dalla corsa

Il Cagliari resta in corsa per Abdelhamid Sabiri, centrocampista offensivo in forza all'Ascoli, anche se nelle ultime ore la pista si sarebbe raffreddata. Secondo quanto riferito da Tuttocagliari.net dopo il forte interesse manifestato nelle scorse settimane i contatti fra le parti si sarebbero affievoliti con il Genoa che sarebbe così balzato in pole per il classe '96 bianconero. Il Cagliari però non si è sfilato dalla corsa al giocatore e nei prossimi giorni potrebbe tornare all'assalto con l'Ascoli.