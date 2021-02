Cagliari, sospiro di sollievo dopo i tamponi post Torino: nessuna positività riscontrata

Il Torino è stato colpito fortemente dalla variante del Covid-19 con ben 7 calciatori positivi e altri componenti del gruppo squadra e delle famiglie successivamente contagiati. Nella giornata di ieri c'era un po' di apprensione in casa Cagliari, ultima avversaria dei granata in campionato, in seguito ai test molecolari effettuati nella giornata di martedì. Fortunatamente non sono state riscontrate positività tra i sardi che dunque hanno potuto svolgere regolarmente gli allenamenti col nuovo tecnico Semplici. Domani il Cagliari effettuerà nuovamente i test per confermare il buon esito dei primi tamponi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.