Live TMW Cagliari-Torino, mister D'Aversa: "Abbiamo buttato via la partita"

Serata amara per il Torino di mister Roberto D'Aversa. I suoi granata hanno sbloccato il match alla Unipol Domus contro il Cagliari grazie al gran gol di Obrador, ma la furia isolana è stata in grado di ribaltare la situazione, lasciando il Toro a mani vuote. Al termine della partita il tecnico dei piemontesi ha risposto alle domande dei media presenti in sala stampa.

Ore 23:05 La conferenza stampa inizierà a breve.

Ore 23:10 Inizia la conferenza stampa.

Mister, un commento sulla gara?

"Abbiamo avuto diverse occasioni, ma devo riconoscere la bravura di Caprile, soprattutto nel secondo tempo. Credo che ci sia stata fretta nel valutare alcune situazioni, come la mano di Folorunsho, ma non mi va di spostare le responsabilità della sconfitta su una gestione che a me non è piaciuta. Dobbiamo crescere dal punto di vista della gestione, abbiamo buttato via la partita. Se vogliamo dare dei segnali, serve fare qualcosa".

Cosa ci dice sul gol di Obrador?

"Poteva calciare anche da più vicino, ma ha fatto sicuramente un gran gol. Deve ancora crescere però. La prestazione di tutti c’è stata e abbiamo creato tanto, ma la differenza l’ha fatta la determinazione. Potevamo far meglio. Quando giochi così non puoi tornare con zero punti".

Ore 23:13 Termina la conferenza stampa.