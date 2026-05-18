Torino, D'Aversa: "Diversi episodi dubbi, arbitro e assistente non ci hanno rispettato"

Roberto D'Aversa, tecnico del Torino, analizza così ai microfoni di DAZN la sfida persa per 2-1 col Cagliari: "Non sono andati quei sette minuti nei quali il Cagliari ha ribaltato la partita e una gestione che ha lasciato molto a desiderare. Ci sono stati diversi episodi dubbi, non ultimo quello del fallo di mano da parte di Folorunsho che aveva il braccio staccato dal corpo, sicuramente abbiamo perso per colpa nostra perché potevamo fare meglio sui due gol però le continue minacce del guardalinee e le risate dell'arbitro sinceramente mi hanno dato parecchio fastidio. Si possono commettere degli errori, ma bisogna sempre rispettare gli altri e oggi il rispetto non c'è stato".

Come arrivate psicologicamente al derby?

"Penso che il risultato sia troppo severo, perché abbiamo avuto diverse situazioni per fare gol: in una circostanza Caprile è stato molto bravo. La prestazione c'è stata, l'abbiamo buttata via per sette minuti nel primo tempo sempre a ridosso della fine del primo tempo, è una pecca che ci portiamo dietro visto che era già successo a Udine però i ragazzi hanno costruito tanto".