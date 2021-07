Cagliari, ufficializzato il programma del ritiro estivo. Sono 25 i convocati di mister Semplici

Comincia ufficialmente la stagione 2021-22 del Cagliari. Il Centro sportivo di Assemini, ma soprattutto le montagne di Pejo, saranno le due tappe principali della prima parte del pre-campionato rossoblù.

Primo appuntamento mercoledì 7 luglio, quando la squadra si ritroverà al mattino ad Asseminello: in programma tamponi, esami sierologici, prelievi ematici e test fisici, che si svolgeranno a gruppi durante l’arco di tutta la giornata. Giovedì 8, dopo l’allenamento del mattino, grazie al supporto dell’ATS Sardegna i calciatori si sottoporranno al vaccino Covid-19 presso l’Hub della Fiera di Cagliari. Venerdì 9, nuova serie di test sanitari prima del rompete le righe.

Questi i 25 convocati per il raduno di Asseminello:

Simone Aresti; Roberto Biancu; Salvatore Boccia; Fabrizio Caligara; Andrea Carboni; Nicolò Cavuoti; Luca Ceppitelli; Damir Ceter; Giuseppe Ciocci; Alessio Cragno; Alessandro Deiola; João Pedro; Charalampos Lykogiannis; Riccardo Ladinetti; Răzvan Marin; Adam Obert; Christian Oliva; Leonardo Pavoletti; Gastón Pereiro; Marko Rog; Giovanni Simeone; Kevin Strootman; Alessandro Tripaldelli; Sebastian Walukiewicz; Gabriele Zappa.

Nel pomeriggio di lunedì 12 il Cagliari si trasferirà in Trentino: sarà sempre Pejo a ospitare sino al 24 luglio i rossoblù, che qui cominceranno la vera e propria fase di preparazione alla nuova stagione. Il ritorno nella località della Val di Sole, con l’Hotel Kristiania a fare di nuovo da quartier generale, segna un importante momento verso l’auspicata normalità: sarà infatti l’occasione per incontrare nuovamente i tifosi dal vivo, anche attraverso iniziative e attività organizzate in piazza.

Un forte legame di amicizia unisce il Cagliari alla comunità Pejo, per la quinta volta sede del pre-campionato rossoblù. A presentare il ritiro il Direttore generale, Mario Passetti; a seguire gli interventi del Direttore APT Val di Sole, Fabio Sacco, e dell’assessore al Turismo del Comune di Pejo, Gianpietro Martinolli.