Cagliari, una Pasqua amara per i rossoblù: serve una scossa immediata

Nemmeno la pausa per le Nazionali ha aiutato il Cagliari di mister Fabio Pisacane ad uscire dal tunnel buio in cui la sua squadra brancola da ormai due mesi. I rossoblù, nella giornata di ieri, hanno incassato un'altra sconfitta, questa volta contro il Sassuolo. Il rigore trasformato da Esposito al 30' non è bastato ai sardi, che si sono visti rimontare dalle reti di Garcia e Pinamonti.

Deiola e soci ora si ritrovano nuovamente nelle parti basse della classifica, appena tre punti sopra la zona retrocessione. Il campionato è agli sgoccioli e la salvezza, che fino a fine gennaio sembrava essere praticamente raggiunta, è ancora tutta da conquistare. Ma ora la strada comincia a farsi ardua e gli isolani devono mantenere alta la concentrazione da qui alla trentottesima giornata.

La fame di Pisacane

"Ci sono delle cose positive, sicuramente si riparte meglio del post-Pisa, però c’è da lavorare e reagire per farci trovare pronti con la Cremonese", così Pisacane si è espresso nella conferenza stampa post match contro i neroverdi. Il tecnico non nasconde che qualcosa di positivo nel suo Cagliari c'è stato, come ad esempio il lavoro svolto dai tre centrocampisti Adopo, Gaetano e Deiola nel corso del primo tempo. Ma le cose da migliorare ci sono e sono diverse, a partire dalla mentalità. Durante la conferenza, infatti, l'allenatore ha sottolineato come atteggiamento e spirito siano stati presenti nella prima parte della partita, mentre siano venuti meno nella ripresa.

Il recupero degli infortunati

Certo è che con il recupero di tanti giocatori il mister rossoblù, a livello di forze da mettere in campo, ha nuovamente tante scelte. Questo può aiutare il gruppo dei sardi nelle rotazioni, consentendo riposo a chi è stato impiegato maggiormente e dando spazio a chi, invece, ha sulle gambe poco minutaggio e potrebbe quindi essere pronto e fresco per il rush finale.

Intanto si volta pagina. Nonostante la Pasqua con un uovo un po' amaro, si punta subito il mirino sulla prossima avversaria. Sabato alla Unipol Domus si gioca un'altra finale: arriva la Cremonese.